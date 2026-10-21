Schlein: serve tetto a prezzo carburanti, serve intervento del governo

1 minuto per la lettura
Roma, 21 ott. (askanews) – “Quando i prezzi dei carburanti arrivano a queste vette non basta affidarsi alla buona volontà di qualche grande società. Anche perché questo crea problemi di rafforzamento di posizioni dominanti. Servirebbe un intervento pubblico e mirato”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al ‘Forum internazionale dell’agricoltura’ organizzato da Coldiretti.
Servirebbe, ha spiegato, un “tetto verificato e dinamico al prezzo dei carburanti, un tetto di 90 giorni verificato ogni 15 giorni, che il governo possa attivare solo in circostanze eccezionali verificate dal garante dei prezzi”.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA