Schlein: serve tetto a prezzo carburanti, serve intervento del governo

Roma, 21 ott. (askanews) – “Quando i prezzi dei carburanti arrivano a queste vette non basta affidarsi alla buona volontà di qualche grande società. Anche perché questo crea problemi di rafforzamento di posizioni dominanti. Servirebbe un intervento pubblico e mirato”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al ‘Forum internazionale dell’agricoltura’ organizzato da Coldiretti.

Servirebbe, ha spiegato, un “tetto verificato e dinamico al prezzo dei carburanti, un tetto di 90 giorni verificato ogni 15 giorni, che il governo possa attivare solo in circostanze eccezionali verificate dal garante dei prezzi”.