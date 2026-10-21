Ucraina, Vannacci contro Zelensky: “Ricatta l’Europa e vuole 70 miliardi”

(Adnkronos) – “O mi date 70 miliardi, o vi faccio invadere da 20 milioni di ucraini. Questa è la nuova frontiera di Volodymyr Zelensky: dal ‘combattiamo per difendere le vostre famiglie’ al ricatto usando i suoi stessi cittadini”. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, critica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo durante la plenaria a Strasburgo.

Zelensky, dopo la visita a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo, ha predetto che, se l’Ucraina dovesse cadere, arriverà in Europa un’ondata di profughi, cacciati dagli invasori russi. “Deve avere imparato da Recep Tayyip Erdogan – ha continuato Vannacci – cui la Commissione Europea continua a pagare 1 miliardo all’anno per tener chiusi i rubinetti dei profughi. E chi se ne frega se le sue truppe hanno invaso Cipro nel 1974”.

La presidente Ursula von der Leyen, “che nel frattempo se n’è andata, che cosa fa? Chiede un aumento del budget europeo, minaccia tagli alla politica agricola comune per continuare a finanziare una guerra d’oltranza. Intanto le famiglie europee non arrivano a fine mese, le imprese chiudono e il costo dell’energia ha superato ormai quello dell’oro. Ma per finanziare una guerra i soldi si trovano sempre. Per arrivare invece a quella brutta pace, che è sicuramente meglio della brutta guerra che stiamo finanziando, manca addirittura la volontà”, ha concluso Vannacci.