Celestini Campanari: “Con Short Attacks ragazzi artigiani del futuro”

(Adnkronos) – “Credo che i giovani siano gli artigiani del futuro, con questo contest potranno dare spazio alla loro creatività ripartendo da storie resilienti di chi non ha lasciato il Centro Italia”. Lo ha detto Federica Celestini Campanari, presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, durante la presentazione di ‘Short Attacks’, la call per talenti del cortometraggio dedicata al decennale del sisma che ha colpito il Centro Italia, promossa da Cinecittà con Rai Cinema e struttura commissariale Sisma Centro Italia, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Per Celestini Campanari i giovani vivono “paura di non avere qualità e possibilità nella vita” e “più ansia e paura delle generazioni precedenti”, legate a temi come “cambiamento climatico e problema salute mentale. Auspicando di provare a ripartire da quelle storie di artigiani che hanno dato ricchezza al nostro Paese. Spero che il progetto sia partecipato, perché nell’espressione artistica i ragazzi trovano la capacità di raccontare storie”, ha aggiunto la presidente. Sul tema del ritorno nei territori, “sappiamo che nel 2025 e nel 2026 sono tornati tanti ragazzi in Italia, e circa il 70% ha affermato di aver fatto la scelta giusta. Spero che questa sia la tendenza dei prossimi anni. Short Attacks sarà la possibilità di raccontare la resilienza anche dei giovani”.