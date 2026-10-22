X
<
>

Centrodestra, Cateno De Luca: Vannacci? E’ il partito dei cazzari

| 22 Ottobre 2026 02:03 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 21 ott. (askanews) – “Noi rappresentiamo il partito del pragmatismo, Vannacci il partito dei cazzari”. Così Cateno De Luca, a margine della presentazione della componente ‘Sud chiama Nord’ alla Camera.”Lo dico con molta onestà perché un sindaco è costretto a indicare soluzioni e a risolvere problemi, non è un soggetto che pontifica perché ha il cittadino dietro la porta”, ha spiegato.”Chi oggi cavalca maldipancia, disagi che la politica non è stata capace di risolvere è ovvio che lo fa in modo strumentale. Gli italiani sapranno ben scegliere infatti i sondaggi cominciano a dare segnali chiari: si sgonfia il partito dei cazzari”, ha detto ancora.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA