Cobolli batte Wawrinka a Lione e vola ai quarti di finale

LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes, l’Atp 250 di Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia (montepremi 757.320, hard indoor). Il 24enne tennista romano, numero 6 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, al debutto direttamente dagli ottavi (secondo turno), si è imposto in due set, con il punteggio di 6-2 6-4, maturato in un’ora e 9 minuti di gioco, sulla wild card svizzera Stan Wawrinka, n.140 Atp, intenzionato a chiudere la sua carriera nell’imminente Atp 500 di Basilea, prima della serata di gala a Losanna il prossimo 19 dicembre a cui sono invitati anche Roger Federer, Andy Murray e Gael Monfils.

L’azzurro, a caccia del pass per le Atp Finals di Torino, per un posto in semifinale se la vedrà con il vincente del match tra lo statunitense Brandon Nakashima, quinta forza del seeding e 17esimo della classifica mondiale, ed il qualificato francese Kyrian Jacquet, n.85 Atp.

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