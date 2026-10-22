MotoGP, Bezzecchi: “Tornare a vincere era un’ossessione”

Roma, 22 ott. (askanews) – “Sono contento di essere tornato a vincere, era diventata la mia ossessione fin dalla caduta del Sachsenring, quando mi sono fatto male. Sono soddisfatto di essere riuscito a dimostrare a me stesso di poter tornare a vincere”. Marco Bezzecchi racconta così le sensazioni dopo il successo ritrovato, alla conferenza stampa dei piloti alla vigilia del Gran Premio d’Australia, in programma sul circuito di Phillip Island. Il pilota dell’Aprilia guarda ora al nuovo appuntamento con la voglia di confermarsi, consapevole delle insidie di una pista in cui le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente.

“Dovremo adattarci il più rapidamente possibile. Una gara sul bagnato è sempre dura, ma non sarà facile nemmeno sull’asciutto. Speriamo di partire sull’asciutto”, spiega Bezzecchi, che descrive anche la particolarità di Phillip Island, tra il paesaggio naturale, la spiaggia vicina e il rapporto con i tifosi. “Le emozioni che ho provato qui sono sempre state fantastiche, in particolare con la MotoGP. È stato bello battagliare in questo splendido posto”.

Sul vento, altro elemento che può condizionare il fine settimana australiano, il pilota italiano sottolinea l’importanza di capire rapidamente direzione e intensità, adattando la posizione del corpo per compensarne gli effetti: “È come una danza”.

Raul Fernandez, compagno di marca nel team Trackhouse, riferisce di stare meglio rispetto al Gran Premio d’Indonesia di Mandalika, ma precisa di non essere ancora al cento per cento. La gestione delle condizioni fisiche sarà determinante, spiega lo spagnolo, che vuole valutare giorno dopo giorno la propria situazione.

Per Jack Miller, invece, Phillip Island ha un significato particolare: sarà la sua ultima partecipazione al Gran Premio australiano in MotoGP. “È una delle piste più iconiche del calendario, ha prodotto alcune delle gare più belle della storia. Se guardo indietro vedo tante cose belle”, afferma il pilota australiano, che spera di poter lottare per la vittoria e considera la pioggia una possibile alleata.

Il programma del Gran Premio comincia nella notte tra giovedì e venerdì, con le prove libere alle 1.45 italiane e le prequalifiche alle 6.