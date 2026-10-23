Aprilia RS660 Phillip Island Tribute

ROMA (ITALPRESS) – La storia dei successi nelle corse di Aprilia Racing è fortemente legata a Phillip Island. Sul velocissimo e spettacolare circuito australiano, di legge in una nota, Aprilia Racing ha ottenuto ben dieci vittorie nelle differenti classi del Motomondiale, senza contare quelle ottenute nel mondiale SBK con la mitica RSV4. La vittoria ottenuta in MotoGP sullo stesso tracciato nel 2025 dal pilota Raùl Fernàndez in sella alla RS-GP ha permesso ad Aprilia di raggiungere lo storico traguardo dei trecento successi nel Motomondiale, diventando il costruttore europeo più vincente nella storia del campionato. Per celebrare il connubio indissolubile con il circuito australiano, che dal 2027, dopo quasi trenta stagioni, non sarà più nel calendario della MotoGP, Aprilia ha confezionato una versione speciale della RS 660, la media sportiva tra le più apprezzate e vendute sul mercato. Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute è realizzata in versione numerata e si distingue per la livrea dedicata esclusivamente a questo modello e per la presenza del coprisella del passeggero nel corredo di serie. Le fiancate riportano il logo del circuito, formato dal layout del tracciato, appena sopra la scritta “Phillip Island Circuit” e la bandiera a scacchi sul traguardo.

La base cromatica è bianca e, assieme al verde presente su fiancate e codino e al rosso dei cerchi, richiama i colori presenti nel marchio della pista. Sul serbatoio si trova lo scudetto con il numero delle vittorie di Aprilia in questo circuito, mentre il numero di serie è sulla piastra di sterzo.

La base tecnica è quella di RS 660, la media sportiva di riferimento della categoria che ha saputo interpretare la sportività in maniera innovativa e moderna, grazie a una moto leggera e performante, dalla dotazione tecnica ed elettronica superiore, accessibile e divertente nell’utilizzo quotidiano in mano ai nuovi motociclisti e al contempo in grado di restituire emozioni nella guida in circuito in mano a piloti esperti. E’ l’unica ad offrire un pacchetto di controlli elettronici così evoluto: l’aPRC di ultima generazione comprende i controlli di trazione, impennata, freno motore, ABS Cornering e mappe motore gestite dal comando del gas elettronico Ride by Wire, tutti regolabili per supportare al meglio le esigenze del pilota in pista e rendere i viaggi su strada sicuri e divertenti. La dotazione elettronica è completata dal launch control, dal cambio elettronico bidirezionale e dal cruise control. Di serie anche la piattaforma inerziale a sei assi, che permette ai controlli di lavorare al meglio.

Il bicilindrico frontemarcia 660 cc a quattro valvole, unità di ultima generazione compatta e leggera, raggiunge prestazioni record per un bicilindrico di questa cubatura, con una potenza di 105 CV a 10.400 giri/min e una coppia di 70 Nm a 8.400 giri/min (ma è disponibile anche la versione depotenziata a 35 kW). il motore è sfruttato come elemento portante e contribuisce a formare una struttura compatta, leggera e rigida, grazie ad un telaio a due travi laterali imbullonate nella zona del cannotto di sterzo e nella parte posteriore, erede della tradizione Aprilia nel confezionare ciclistiche sopraffine.

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –

(ITALPRESS).