X
<
>

MotoGp, Bezzecchi: “E’ stata una ottima giornata”

| 23 Ottobre 2026 09:47 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 23 ott. (askanews) – “È stata un’ottima giornata. Non è stato facile lavorare con il vento, ma sono contento della velocità espressa e del passo gara, anche se abbiamo girato un po’ poco per capire il degrado delle gomme. Sto cercando di capire meglio alcuni tratti della pista, soprattutto il quarto settore che è non facile”. Così, ai microfoni di Sky Sport, Marco Bezzecchi (Aprilia) che ha realizzato il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. “Il bagnato è un po’ imprevedibile e dovremo vedere cosa succederà in base alle previsioni meteo. La cosa migliore da fare sarà aspettare domani e adattarsi di conseguenza alle condizioni”

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA