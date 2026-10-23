MotoGp, Bezzecchi: “E’ stata una ottima giornata”

Roma, 23 ott. (askanews) – “È stata un’ottima giornata. Non è stato facile lavorare con il vento, ma sono contento della velocità espressa e del passo gara, anche se abbiamo girato un po’ poco per capire il degrado delle gomme. Sto cercando di capire meglio alcuni tratti della pista, soprattutto il quarto settore che è non facile”. Così, ai microfoni di Sky Sport, Marco Bezzecchi (Aprilia) che ha realizzato il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. “Il bagnato è un po’ imprevedibile e dovremo vedere cosa succederà in base alle previsioni meteo. La cosa migliore da fare sarà aspettare domani e adattarsi di conseguenza alle condizioni”