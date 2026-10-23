MotoGp, Marco Bezzecchi vola nelle prequalifiche in Australia

Roma, 23 ott. (askanews) – Marco Bezzecchi si prende il miglior tempo nelle Pre-qualifiche MotoGP in Australia: il romagnolo precede l’altra Aprilia di Raul Fernandez e la Ducati di Marc Marquez. 5° il leader del Mondiale Jorge Martin, in Q2 anche Bastianini col settimo tempo. Bagnaia, 14°, costretto all’ennesimo Q1 della sua stagione. Piloti di nuovo in pista nella notte tra sabato e domenica all’1.10 per le Libere 2, a seguire qualifiche all’1.50 e Sprint Race alle 6.