Roma, buone notizie per Dybala: ecco quando può tornare in campo

(Adnkronos) – Arrivano segnali incoraggianti in casa Roma sulle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta proseguendo il percorso di recupero dopo il problema muscolare accusato durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid e vede avvicinarsi il momento del ritorno in campo.

A riferire gli ultimi aggiornamenti è Sky Sport, secondo cui la Joya starebbe rispondendo positivamente alle cure e al lavoro impostato dallo staff medico giallorosso. A far sorridere la Roma è soprattutto l’esito dell’ultima risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore. Gli esami non hanno evidenziato ulteriori criticità, permettendo ai medici di concedere il via libera per intensificare il programma di recupero.

Dybala guarda già al prossimo impegno di campionato. L’obiettivo dell’argentino è tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini in occasione del turno infrasettimanale della prossima settimana, quando la Roma affronterà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane il 27 ottobre all’Olimpico. La prudenza, tuttavia, resta fondamentale: il rientro dipenderà dalle risposte del giocatore all’aumento dei carichi di lavoro e dalle valutazioni dello staff medico nei prossimi giorni.