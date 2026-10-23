X
<
>

Serie A, classifica, il Torino sale a quota 13

| 23 Ottobre 2026 22:54 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 23 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Torino-Monza 3-2

Ottava giornata: Torino-Monza 3-2, sabato 24 ottobre: ore 15 Cagliari-Bologna, Como-Sassulo; ore 18 Napoli-Roma; ore 20.45 Lazo-Parma; domenica 25 ottobre: ore 12.30 Inter-Fiorentina, ore 15 Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia, ore 18 Lecce-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan

Classifica: Inter, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone, Cagliari, Torino 13, Juventus 11, Napoli 10, Atalanta, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese, Parma, Fiorentina, Genoa 4, Venezia 3

Nona giornata: martedì 27 ottobre: ore 18.30 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Roma-Cagliari, Torino-Como, mercoledì 28 ottobre: ore 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter, Genoa-Juventus, Monza-Napoli, giovedì 29 ottobre ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA