Serie A, classifica, il Torino sale a quota 13

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Roma, 23 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Torino-Monza 3-2
Ottava giornata: Torino-Monza 3-2, sabato 24 ottobre: ore 15 Cagliari-Bologna, Como-Sassulo; ore 18 Napoli-Roma; ore 20.45 Lazo-Parma; domenica 25 ottobre: ore 12.30 Inter-Fiorentina, ore 15 Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia, ore 18 Lecce-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan
Classifica: Inter, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone, Cagliari, Torino 13, Juventus 11, Napoli 10, Atalanta, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese, Parma, Fiorentina, Genoa 4, Venezia 3
Nona giornata: martedì 27 ottobre: ore 18.30 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Roma-Cagliari, Torino-Como, mercoledì 28 ottobre: ore 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter, Genoa-Juventus, Monza-Napoli, giovedì 29 ottobre ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta.
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