Confesercenti: sette attività su dieci sono rimaste aperte

Roma, 24 ott. (askanews) – Sette attività commerciali su dieci resteranno regolarmente aperte nel pomeriggio di oggi, raccogliendo l’invito delle associazioni del commercio e garantendo il consueto servizio a cittadini e visitatori. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti tra le imprese associate nelle aree potenzialmente interessate dalle manifestazioni a Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Napoli e Bari.

Il timore di possibili disordini ha invece spinto circa il 30% delle attività intervistate a scegliere la chiusura preventiva. Un dato, rileva l’associazione con una nota, che restituisce un quadro di preoccupazione tra gli imprenditori: anche l’incertezza su come si svolgeranno le manifestazioni pesa sulle scelte delle imprese e su una giornata importante per le vendite.

“L’auspicio è che tutte le manifestazioni si svolgano pacificamente e che il pomeriggio possa trascorrere in un clima di serenità per tutti: chi scende in piazza, chi lavora e chi frequenta le nostre città”, sottolinea Confesercenti. “La prevenzione delle forze dell’ordine e la collaborazione responsabile di organizzatori e partecipanti sono fondamentali per garantire insieme il diritto di manifestare, la sicurezza delle persone e il regolare svolgimento delle attività economiche”.