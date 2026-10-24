Napoli-Roma 3-3, sei gol e spettacolo al Maradona

Roma, 24 ott. (askanews) – Sei gol, una doppia rimonta e un finale incandescente. Napoli e Roma pareggiano 3-3 al Maradona nell’ottava giornata di Serie A, al termine di una partita ricca di emozioni. Gli azzurri vanno due volte in vantaggio, ma vengono raggiunti dai giallorossi, capaci di trovare il pareggio all’89’ dopo il nuovo sorpasso firmato da McTominay.

A sbloccare il risultato al 28′ è Anguissa, protagonista di una spettacolare rovesciata che porta avanti il Napoli. Gli azzurri costruiscono altre occasioni, mentre la Roma sfiora il pareggio con Cristante, che colpisce il palo di testa prima dell’intervallo. In avvio di ripresa arriva il raddoppio: al 48′ Politano crossa dalla destra e McTominay anticipa Wesley di testa, con il pallone che supera la linea di porta prima che lo scozzese lo ribadisca in rete anche con il piede.

Sul 2-0 la partita sembra indirizzata, ma la Roma reagisce con decisione. Al 69′ Soulé riapre il match con una conclusione a giro di sinistro dal limite dell’area, al termine di uno scambio con Malen. Passano appena cinque minuti e al 74′ arriva il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa del Napoli non riesce ad allontanare il pallone e Balerdi si avventa sulla sfera, scaricando in rete il 2-2.

Il Napoli non si arrende e all’83’ torna avanti. McTominay trova la doppietta personale con un gran tiro dalla distanza, indirizzato nell’angolino, che sembra decidere la sfida. La Roma, però, ha ancora energie per l’ultimo assalto e all’89’ firma il definitivo 3-3: Balerdi svetta di testa su un cross dalla sinistra e batte Meret, completando anche lui la doppietta.

Nel finale esplodono le proteste del Napoli per un contatto tra Beukema e Balerdi nell’azione del pareggio, rivisto anche al Var. L’allenatore azzurro Allegri protesta e viene espulso dall’arbitro Colombo al 90′. Finisce 3-3, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una sfida dai continui capovolgimenti di fronte.