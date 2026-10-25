James Bond, corsa a interpretare 007: Jack Lowden e Callum Turner in pole position

(Adnkronos) – La selezione per il prossimo interprete di James Bond entra nella fase decisiva. I provini finali per il ruolo dell’agente segreto più famoso del cinema sarebbero infatti in corso nella capitale britannica, mentre cresce l’attenzione sui possibili successori dei precedenti interpreti di 007. Tra i candidati indicati con maggiore insistenza figurano Jack Lowden e Callum Turner, due attori con caratteristiche differenti. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata e le valutazioni dei bookmaker, entrambi sarebbero tra i principali contendenti per raccogliere l’eredità del personaggio. Lowden, noto al pubblico televisivo per la serie “Slow Horses”, nella quale interpreta l’agente dell’intelligence britannica River Cartwright, potrebbe rappresentare una scelta meno convenzionale. La sua presenza sullo schermo, unita all’esperienza maturata tra azione e dramma, offrirebbe alla saga la possibilità di proporre un Bond più vicino a un uomo comune, pur mantenendo le caratteristiche richieste dal personaggio. Turner, invece, risponderebbe maggiormente all’immagine tradizionale dell’agente segreto: eleganza, fascino e sicurezza. Qualità che potrebbero favorirlo nella corsa al ruolo, ma che, secondo alcune analisi, rischierebbero anche di rendere la scelta meno innovativa. Tra i nomi che circolano figurano inoltre Jack O’Connell e Josh O’Connor. Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti annunci ufficiali sulla decisione definitiva della produzione.

La capacità di recitare, sostenere scene d’azione e interpretare il fascino enigmatico di Bond non rappresenterebbe l’unico criterio di valutazione. La produzione dovrebbe considerare anche la disponibilità del candidato ad affrontare un impegno professionale di lunga durata e a rispettare le esigenze di una delle principali proprietà cinematografiche internazionali, scrive ad esempio “The Hollywood Reporter”. Interpretare 007 significa infatti legare la propria immagine a un marchio riconoscibile in tutto il mondo, partecipando a campagne promozionali, incontri con i fan e numerosi appuntamenti con i media. A questo si aggiunge la necessità di mantenere rapporti professionali solidi durante lavorazioni che possono durare diversi mesi. La condotta pubblica e il comportamento sul set assumono quindi un peso rilevante. Eventuali controversie personali o dichiarazioni capaci di compromettere l’immagine della saga potrebbero avere conseguenze non soltanto sulla carriera dell’attore, ma anche sui piani commerciali e produttivi legati ai film.

Il precedente di Jonathan Majors, coinvolto in una vicenda che ha avuto ripercussioni sui progetti cinematografici Marvel, viene indicato come esempio dei rischi connessi all’affidamento di ruoli centrali a interpreti finiti al centro di controversie. Nel caso di Bond, l’esposizione sarebbe ancora maggiore, considerato il ruolo dominante del protagonista all’interno della narrazione.

La storia della saga offre già un precedente significativo. George Lazenby interpretò James Bond nel film “Al servizio segreto di Sua Maestà”, uscito nel 1969, per poi lasciare il posto a Sean Connery, che tornò successivamente nei panni dell’agente segreto. Il produttore Albert R. Broccoli espresse in seguito forti riserve sulla scelta di Lazenby, attribuendo all’attore difficoltà nella gestione del successo e dei rapporti professionali.

Anche Barbara Broccoli, che per anni ha guidato la produzione dei film insieme al fratellastro Michael G. Wilson, aveva sottolineato nel 2022 la natura particolare dell’incarico: assumere il ruolo di Bond significa accettare un impegno che può estendersi per dieci o dodici anni, ben oltre i mesi necessari per girare una singola pellicola. È proprio questa prospettiva a rendere la selezione più complessa di un normale casting. Il prossimo interprete dovrà convincere il pubblico sullo schermo, ma anche garantire continuità a un franchise che attraversa generazioni e mercati internazionali. (di Paolo Martini)