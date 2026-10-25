La classifica di Serie A, Frosinone a ridosso dell’Europa

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Roma, 25 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Inter-Fiorentina 2-1.
Ottava giornata: Torino-Monza 3-2, Cagliari-Bologna 0-2, Como-Sassuolo 2-0; Napoli-Roma 3-3; Lazio-Parma 2-0; Inter-Fiorentina 2-1, Atalanta-Frosinone 4-4, Genoa-Venezia 1-0, ore 18 Lecce-Juventus, ore 20.45 Udinese-Milan.
Classifica: Lazio, Inter 22, Roma 18, Como 17, Milan 15, Frosinone 14, Cagliari, Torino 13, Juventus, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo, Bologna 8, Monza, Genoa 7, Udinese, Parma, Fiorentina 4, Venezia 3.
Nona giornata: martedì 27 ottobre: ore 18.30 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Roma-Cagliari, Torino-Como, mercoledì 28 ottobre: ore 18.30: Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter, Genoa-Juventus, Monza-Napoli, giovedì 29 ottobre ore 20.45 Frosinone-Lecce, Fiorentina-Atalanta.
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