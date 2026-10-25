L’Inter ribalta la Fiorentina e vince 2-1 al 97esimo

Roma, 25 ott. (askanews) – L’Inter batte 2-1 la Fiorentina a San Siro nel lunch match della giornata di Serie A, completando la rimonta nei minuti finali. Dopo il vantaggio viola firmato da Jimenez al 65′, i nerazzurri pareggiano con Thuram al 90′ e trovano il gol della vittoria al 97′ con Zielinski, su calcio di rigore.

La squadra di Cristian Chivu domina a lungo sul piano delle occasioni, ma nel primo tempo trova sulla propria strada un De Gea in grande giornata. Il portiere spagnolo è decisivo in più circostanze, opponendosi ai tentativi di Thuram ed Esposito e mantenendo inviolata la porta viola. L’Inter si rende pericolosa anche con Barella, Carlos Augusto e Mkhitaryan, mentre la Fiorentina fatica a costruire azioni offensive efficaci.

Nella ripresa i nerazzurri ripartono con la stessa intensità e continuano a premere. Thuram sfiora il gol, poi è ancora De Gea a intervenire con un’altra parata. Al 65′, però, è la Fiorentina a passare in vantaggio: Jimenez trova un gran destro dalla distanza che si infila sotto la traversa.

L’Inter reagisce e aumenta la pressione. Carlos Augusto colpisce la traversa di testa al 71′ e si ripete poco dopo, mentre le conclusioni di Calhanoglu e dei compagni alimentano l’assedio nerazzurro. De Gea si supera anche su Sucic, ma al 90′ deve arrendersi al sinistro preciso di Thuram, che firma l’1-1.

La partita sembra destinata a chiudersi in parità, ma nel recupero arriva l’episodio decisivo: dopo un colpo di testa di Lavelli, l’arbitro Mariani assegna un calcio di rigore all’Inter per un tocco di mano in area. Dal dischetto, al 97′, Zielinski calcia sotto la traversa e completa la rimonta.

Per l’Inter tre punti conquistati allo scadere al termine di una gara in cui le numerose occasioni create si sono scontrate a lungo con le parate di De Gea. La Fiorentina, in vantaggio a metà ripresa, torna a casa senza punti.