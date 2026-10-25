Nba, Heat ko senza Fontecchio. Vincono Spurs, Sixers e Rockets

ROMA (ITALPRESS) – Arriva la terza sconfitta in altrettante gare per i Miami Heat in questa regular season di Nba. Antetokounmpo (14 punti) e compagni si arrendono per 115-110 agli Charlotte Hornets, che riscattano immediatamente il pesante ko subito 24 ore prima per mano di Atlanta. Nel successo c’è la firma di Brandon Miller, autore di 34 punti, mentre sono 25 quelli realizzati da Dennis Schroder. Partita da spettatore per l’italiano Simone Fontecchio, che rimane seduto in panchina per tutta la durata del match. Sono invece tre i successi consecutivi dall’inizio della stagione per i Philadelphia 76ers, che anche senza LeBron James – out per un lieve problema fisico – atterrano i Milwaukee Bucks con il punteggio di 127-116 grazie a un Joel Embiid formato tripla doppia: per lui 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist con 12/14 ai liberi. Da segnalare anche i 27 punti di Jaylen Brown e i 26 di Tyrese Maxey. Sono tre anche le vittorie di fila degli Houston Rockets, che si issano al comando della Western Conference dopo il 121-114 rifilato agli Atlanta Hawks. Kevin Durant chiude la serata con 22 punti, mentre Reed Sheppard e Tari Eason ne realizzano 19 a testa.

Nel finale gli Hawks vanno vicini alla rimonta, riducendo lo svantaggio da 20 a soli cinque punti, ma Houston si salva grazie a due triple di Durant che rimettono al sicuro il punteggio. I vicecampioni in carica dei San Antonio Spurs, vincitori dell’ultima Western Conference, superano i Dallas Mavericks per 122-106 ottenendo il primo successo stagionale dopo due sconfitte.

Tra i protagonisti c’è Victor Wembanyama con 23 punti, sette rimbalzi e quattro stoppate, mentre sono 22 i punti messi a referto da Dylan Harper. Vincono anche Cleveland (125-121 contro Brooklyn), Washington (124-120 contro Chicago), Denver (141-135 contro New Orleans all’overtime) e Phoenix (131-122 contro Golden State all’overtime).

– Foto: Ipa Agency –

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