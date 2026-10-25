X
<
>

Ostia, blackout internet: quartiere offline

| 25 Ottobre 2026 10:03 | 0 commenti

Ostia, blackout internet: quartiere offline

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Ostia senza internet. Un problema generale di connessione per il quartiere, a giudicare dalla valanga di messaggi che i cittadini del litorale pubblicano sui gruppi Facebook dalle prime ore di oggi, domenica 25 ottobre. Il disservizio sembra di carattere generale e riguarda utenze domestiche a prescindere dal provider. 

I disservizi, a giudicare dai messaggi sui vari gruppi sin Facebook, si estendono fino all’Infernetto e ad Acilia, coinvolgendo decine di migliaia di persone del quadrante meridionale di Roma. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA