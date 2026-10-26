Garbin: “Tennis insegna a chiedere aiuto”

(Adnkronos) – “Il tennis mi ha aiutato tantissimo. Il tennis ti insegna quanto è importante, anche nei momenti difficili, chiedere aiuto”. Lo ha detto Tathiana Garbin, ex tennista e capitana della squadra Nazionale femminile di tennis, durante la presentazione, al Festival del Cinema di Roma, di ‘Vite in Campo’, un documentario di Donatella Romani e Roberto Amato realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia. L’ex tennista ha partecipato al docufilm insieme all’attore Roberto Farnesi.

“Chiedere aiuto al tuo allenatore, che poi in quei momenti, nella malattia, il tuo medico diventa come un allenatore. È una squadra che cambia, ma in fondo c’è un fil rouge che ci attraversa e che attraversiamo insieme”, ha concluso Garbin.