Mattarella difende SSN: strumento fondamentale per assicurare diritto salute

Roma, 26 ott. (askanews) – Il Servizio sanitario nazionale è “uno strumento fondamentale per assicurare il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione”, uno strumento da preservare e “un contributo importante a questo riguardo è venuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al festival delle Regioni a Firenze.

“Un Piano flessibile, soggetto a otto revisioni, per adattarlo ai cambiamenti via via intervenuti e alle nuove esigenze nel frattempo emerse” ha osservato il presidente. “In virtù del PNRR il nostro sistema sanitario – attraverso l’impegno delle Regioni e delle Province autonome – ha potuto quindi avviare un significativo adeguamento organizzativo nel segno della promozione dell’autonomia e del decentramento, in coerenza con l’articolo 5 della Costituzione”, ha osservato il Capo dello Stato.