Milano, a fuoco appartamento: muore anziana disabile

(Adnkronos) – Una donna anziana è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato oggi all’interno dell’appartamento della vittima in via Bottoni 16 a Milano, in zona Vigentino.

La donna, anziana e disabile, è stata estratta dall’appartamento in fiamme dai vigili del fuoco, intervenuti poco prima delle 13, subito dopo l’allarme. Per lei però non c’era niente da fare. Sul posto presenti sei mezzi del comando dei vigili del fuoco di via Messina, oltre al 118 e alle Volanti della Questura, che indagano sulle cause del rogo. Le condizioni dei feriti – a quanto riferiscono i vigili del fuoco – non sarebbero gravi. La palazzina è stata evacuata.