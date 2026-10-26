Tennis, Sinner annuncia: sarà al Six Kings Slam a dicembre

Roma, 26 ott. (askanews) – Jannik Sinner guarda al rientro in campo e rilancia sui social il cartellone del Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma a Riad dal 27 al 30 dicembre, trasmesso in esclusiva su Netflix. Il tennista azzurro, che aveva chiuso anticipatamente la stagione a causa di un infortunio al ginocchio, compare nella nuova versione della locandina della manifestazione, dopo essere stato inizialmente sostituito dallo statunitense Learner Tien.

Il torneo, originariamente previsto a fine ottobre e rinviato per le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, potrebbe rappresentare un primo appuntamento in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni agli impegni in Australia. A Riad sono attesi anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex De Minaur e Taylor Fritz.

Sinner ha ripreso la preparazione fisica a Montecarlo e nei giorni scorsi ha incontrato i suoi allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi per pianificare il lavoro e valutare il calendario dei prossimi impegni. La sua eventuale partecipazione al Six Kings Slam resta legata alle condizioni del ginocchio e all’evoluzione del recupero.