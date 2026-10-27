Atalanta, emergenza Sarri: infortuni per Bellanova e Scamacca

(Adnkronos) – Emergenza infortuni per l’Atalanta. Oggi, martedì 27 ottobre, a due giorni dalla trasferta contro la Fiorentina, valida per la nona giornata di Serie A, la Dea deve fare i conti con i problemi fisici accusati da Raoul Bellanova e Gianluca Scamacca, che non saranno disponibili al Franchi.

Come comunicato dal club bergamasco, “Bellanova si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro, mentre Scamacca “al termine della gara con il Frosinone, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana”.

Entrambi quindi salteranno sicuramente la trasferta contro la Fiorentina. Per Bellanova l’appuntamento è dopo la sosta di novembre, mentre Sarri proverà a recuperare, almeno per la panchina, Scamacca già per la sfida della prossima giornata contro il Parma.