Gerli (Unareti): “Cabina Comasina alleggerisce il transito a città”

(Adnkronos) – La cabina Comasina “è il 15esimo punto di immissione per Milano, tenendo conto che fino a pochi anni fa erano undici. È quindi già la quarta cabina che mettiamo in servizio. In questo modo alleggeriamo e diminuiamo la quantità di energia che deve transitare sulla rete di distribuzione, la quale si scarica un po’. Soprattutto in caso di guasti o nei momenti estivi di congestione della rete, diventa più facile contro-alimentarla e gestire i flussi energetici da altri punti”. A dirlo è Francesco Gerli, presidente e amministratore delegato di Unareti, nel corso dell’inaugurazione della nuova cabina elettrica primaria Comasina a Milano.

Si tratta di “una cabina primaria, ovvero un punto di immissione dell’energia dalla rete di trasmissione nazionale alla rete di distribuzione. È entrata in servizio recentemente e vi rimarrà per diversi decenni – spiega Gerli -. Assolve a due funzioni principali: la prima è quella di rappresentare un investimento anticipatorio nella parte a monte dell’impianto di distribuzione, affinché l’elettrificazione dei consumi in corso, trainata dalla mobilità elettrica, dall’aumento delle energie rinnovabili diffuse, come il fotovoltaico, e dalla penetrazione di piani a induzione e pompe di calore. Costituisce poi un’infrastruttura già pronta ad accogliere questa nuova capacità e potenza installata”.

“In termini numerici, sulla sola area della città di Milano abbiamo investito 800 milioni di euro negli ultimi cinque anni e prevediamo di investirne altri 2 miliardi da qui al 2035 – fa sapere – Per quanto riguarda i prossimi obiettivi, Unirete ha oggi un piano esplicito che arriva fino al 2035 e mira a proseguire in questo percorso di infrastrutturazione. A fine piano le cabine saranno circa 21 o 22, a seconda delle tempistiche di messa in servizio. Intendiamo quindi proseguire con questo trend, dato che l’elettrificazione dei consumi è in continua crescita”, conclude.