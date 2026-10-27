LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Il 33enne attaccante del Bayern Monaco batte Kylian Mbappe (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcellona), gli altri due grandi favoriti della vigilia. Nella top ten anche Rodri (Barcellona), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Lionel Messi (Inter Miami), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City) e Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain). Kane conquista per la prima volta il riconoscimento e succede nell’albo d’oro a Ousmane Dembèlè. E’ il quinto inglese a riuscirci dopo Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) e Michael Owen (2001). Nella stagione 2025/2026 ha segnato complessivamente 73 gol: 61 con il Bayern e 12 con l’Inghilterra. Con il club bavarese ha conquistato Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca. Al Mondiale ha realizzato sei reti, contribuendo al terzo posto di Tre Leoni, miglior piazzamento dalla vittoria nel 1966.

“Sono senza parole, ho lottato per essere il migliore – le parole dal palco del London Palladium – Ringrazio i miei compagni di squadra del Bayern Monaco, senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo. Un abbraccio al nostro allenatore Kompany e a tutto lo staff, che ci ha sempre spinto a lavorare al massimo. Sono cresciuto come giocatore, come persona e come leader da quando sono in Germania. È un onore giocare per il Bayern e per me rappresenta un privilegio riportare a Monaco questo trofeo”. Kane ringrazia anche i “compagni dell’Inghilterra. Abbiamo avuto un anno speciale, anche se non perfetto. Abbiamo passato bei momenti e sono felice di essere il loro capitano. Rappresentare lo stemma dell’Inghilterra è un onore. Un grazie anche al Tottenham, perché senza aver fatto un lungo percorso in Premier League non sarei cresciuto così tanto. Grazie anche a mia moglie, ai miei genitori e a tutta la mia famiglia, mi hanno sempre aiutato molto fuori dal campo”, conclude il neo vincitore del Pallone d’Oro.

– foto Ipa Agency –

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