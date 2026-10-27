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Orsini: “L’Europa allarghi maglie e metta al centro produttività”

| 27 Ottobre 2026 17:04 | 0 commenti

Orsini: “L’Europa allarghi maglie e metta al centro produttività”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “L’Europa deve allargare le maglie e deve mettere al centro la produttività”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all’assemblea di FederlegnoArredo. 

“Abbiamo la catena del valore oggi che per un 15-20% è dipendente dalla Cina: occorre ritornare a integrare la nostra catena da valore”. 

“Coperta corta in Manovra? Speriamo che non l’abbiano lavata troppo in lavatrice, sennò diventa sempre più corta. Serve avere i conti in ordine, sono necessarie poche cose che mettano al centro una politica industriale a lungo termine”.  

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