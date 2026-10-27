Peekaboo Slot Canyon: labirinto rosso di Kanab e gioiello dello Utah

Kanab (Usa), 27 ott. (askanews) – Una fessura di roccia infuocata, alta come un palazzo e a pochi minuti da Kanab, Utah negli Stati Uniti d’America, custodisce uno dei suoi segreti. Peekaboo Slot Canyon non è il canyon più famoso dello Stato americano, ma forse è uno dei più intensi: piccolo, silenzioso e capace di trasformare una passeggiata di pochi minuti in un’esperienza quasi surreale.Peekaboo, conosciuto anche come Red Canyon, si trova a nord di Kanab, nel sud dello Utah. È un canyon stretto scavato nella Navajo Sandstone, la stessa formazione geologica che colora di arancio e rosso gran parte del Colorado Plateau. Le sue pareti si innalzano per oltre trenta metri, creando un corridoio naturale in cui la luce filtra dall’alto e si riflette su superfici lisce, ondulate e sorprendentemente morbide al tatto.Il suo fascino sta nella sensazione di camminare dentro la roccia, con il cielo ridotto a una sottile striscia luminosa. I colori cambiano continuamente: al mattino prevalgono toni più freddi, mentre il sole alto accende le pareti di arancio, rosso e ambra.Tra le curiosità più affascinanti ci sono i Moqui Steps, piccoli gradini scavati nella roccia secoli fa. La loro funzione esatta resta discussa, ma sono attribuiti a popolazioni indigene ancestrali che frequentavano queste zone molto prima dell’arrivo degli esploratori europei. L’accesso è parte dell’avventura. La strada sabbiosa che porta al sentiero richiede un veicolo a quattro ruote motrici con buona altezza da terra; per questo molti visitatori scelgono tour guidati in jeep partendo da Kanab.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio e immagini askanews