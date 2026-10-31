Calcio, classifica serie A: Roma a -1 dalla vetta

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Roma, 31 ott. (askanews) – Questo il programma e la classifica di serie A dopo Roma-Udinese 2-5
Decima giornata: Bologna-Monza 2-1, Udinese-Roma 2-5, ore 20.45: Milan-Inter; domenica 1 novembre: ore 12.30: Como-Venezia, ore 15: Frosinone-Torino, Lazio-Cagliari, ore 18: Lecce-Genoa, ore 20.45: Juventus-Napoli; lunedì 2 novembre: ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina, ore 20.45: Atalanta-Parma.
Classifica: Lazio, Inter 25, Roma 24, Como 20, Milan 18, Frosinone 17, Juventus, Napoli, Bologna 14, Cagliari, Torino 13, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese, Parma, Fiorentina 5, Venezia 3.
Undicesima giornata: venerdì 6 novembre: ore 20.45: Venezia-Udinese; sabato 7 novembre: ore 15: Cagliari-Frosinone, Torino-Lecce, ore 18: Parma-Bologna, ore 20.45: Roma-Sassuolo; domenica 8 novembre: ore 12.30: Napoli-Lazio, ore 15: Genoa-Milan, Monza-Atalanta, ore 18: Inter-Como, ore 20.45: Fiorentina-Juventus.
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