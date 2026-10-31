Roma, 28enne accoltellato in strada a Nettuno

(Adnkronos) – Un 28enne romano è stato accoltellato nella notte nei pressi della sua abitazione in zona borgo medievale nel centro storico di Nettuno. Da accertare la dinamica, se si tratti di una colluttazione con dei ladri sorpresi a rubare o se di una discussione degenerata.

Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, chiamati da una testimone, la vittima era già stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Anzio. Colpito con tre fendenti, il ragazzo è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere di videosorveglianza.