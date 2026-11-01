Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente

(Adnkronos) –

Un minorenne russo è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato a Mosca, dopo una segnalazione dei servizi americani. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe, citando una nota dell’Fsb, secondo cui il giovane aveva pubblicato su TikTok alcune foto scattate nel complesso museale di Tsaritsyno in cui appariva con passamontagna, cappello e occhiali protettivi, impugnando quella che sembrava un’arma automatica. A commento delle immagini aveva scritto: “Ho trovato un posto”.

L’allarme era stato lanciato sabato dall’ambasciata americana a Mosca, che aveva segnalato una minaccia credibile di un attentato con un elevato numero di vittime proprio nell’area del museo. Secondo l’Fsb, il minorenne sarebbe inoltre iscritto a un canale Telegram neonazista.