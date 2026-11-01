Nella notte Nba Wembanyama ne fa 43, Memphis resta imbattuta

ROMA (ITALPRESS) – Victor Wembanyama trascina San Antonio al quarto successo consecutivo. Gli Spurs (4-2) battono Minnesota (4-3) per 121-111 grazie ai 43 punti, 7 rimbalzi e 6 stoppate del francese, affiancato da Dylan Harper con 25 punti e De’Aaron Fox con 20. Ai Timberwolves, privi di Anthony Edwards e Rudy Gobert, non bastano i 27 punti di Ayo Dosunmu e i 19 a testa di Jonathan Kuminga e Jaden McDaniels. Memphis (6-0) travolge Sacramento (0-6) per 136-105 e resta l’unica squadra imbattuta della lega. Il rookie Cameron Boozer firma 27 punti con 9 rimbalzi, mentre dalla panchina arrivano i 24 di Isaiah Stewart e i 21 di GG Jackson. I Kings rimangono ancora senza vittorie. Successo in rimonta per Philadelphia (6-1), che passa a Charlotte (3-4) per 109-104 senza LeBron James e Joel Embiid. Tyrese Maxey guida i Sixers con 38 punti, seguito da Anfernee Simons con 19 e Jaylen Brown con 16. Gli Hornets, avanti 97-90 a cinque minuti dalla fine, subiscono il sorpasso dalla lunetta di Maxey e la tripla decisiva di VJ Edgecombe.

Inutili i 27 punti di Grayson Allen e i 24 di Brandon Miller. Houston (6-1) si rialza dopo il ko contro Dallas e supera Oklahoma City (4-2) per 119-98. Jabari Smith Jr. realizza 30 punti con 9 rimbalzi, Marcus Smart ne aggiunge 24 con sette triple e Kevin Durant chiude a 14. I Rockets prendono il largo nel secondo quarto e infliggono ai Thunder il secondo ko consecutivo, nonostante i 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Torna a vincere anche Cleveland (4-2), che domina a Milwaukee (1-5) per 136-111. Evan Mobley firma 27 punti, Jarrett Allen ne aggiunge 25 con 11 rimbalzi. Decisivo il secondo quarto da 48-21 dei Cavaliers, che toccano anche il +34 nella terza frazione. Donovan Mitchell contribuisce con 15 punti, James Harden con 13 e 7 assist. Per i Bucks spiccano i 19 punti di Kel’el Ware e i 15 di Tyler Herro. Secondo sorriso consecutivo per New Orleans (2-4), che piega Atlanta (3-4) per 121-99. Saddiq Bey segna 25 punti dalla panchina, Jeremiah Fears ne aggiunge 20, mentre Zion Williamson e Trey Murphy III chiudono a 15.

I Pelicans indirizzano la sfida con un primo quarto da 35-18, mentre gli Hawks pagano anche l’8/46 dall’arco. Nella tarda serata italiana Portland (4-1) aveva ritrovato il successo battendo Utah per 112-90. Deni Avdija realizza 24 punti, 19 nel primo tempo, e Damian Lillard ne aggiunge 22. I Trail Blazers scavano il solco con un parziale di 17-0 nel primo quarto e controllano fino alla sirena. Per i Jazz, al quarto ko consecutivo, il rookie Darryn Peterson segna 16 punti, Lauri Markkanen 13 con 3/14 dal campo.

– foto Ipa Agency –

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