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E’ ufficiale: Runjaic esonerato dall’Udinese

| 2 Novembre 2026 19:56 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 2 nov. (askanews) – Ora è ufficiale, Kosta Runjaic è stato esonerato e non è più l’allenatore dell’Udinese. La squadra si trova attualmente al penultimo posto in classifica con soli 5 punti raccolti nelle prime dieci giornate e con la vittoria che manca dal 29 agosto. “Udinese Calcio – il comunicato del club friulano – comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Malecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”. A prendere il posto in panchina dovrebbe essere Paolo Zanetti, con il quale la società sarebbe arrivata a discutere dei dettagli. Nel 2020 aveva portato i lagunari in Serie A, 19 anni dopo la loro ultima partecipazione al massimo campionato italiano. Il tecnico è fermo da febbraio 2026, quando è stato esonerato dall’Hellas Verona. L’alternativa potrebbe essere Roberto D’Aversa che a giugno dello scorso anno ha terminato l’esperienza con il Torino.

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