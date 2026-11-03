Innovazione: cinque startup per salute e benessere

Firenze, 3 nov. (askanews) – Cinque startup, cinque idee innovative per migliorare la salute e la qualità della vita. Sono le vincitrici di “Call for Health&Wellness”, promosso da Murate Idea Park insieme al Comune di Firenze. La selezione si è svolta nella sede dell’incubatore, in piazza Madonna della Neve, al termine di tre mesi di formazione e mentoring. Sessantanove le candidature arrivate da tutta Italia.Le parole di Elena Nanni, Coordinatrice di Murate Idea Park: “Con “Call for Health&Wellness” abbiamo messo in campo delle novità nel nostro percorso di pre-incubazione, soprattutto relativamente alla formazione attraverso la quale abbiamo voluto puntare al mindset corretto dello startup e al metodo che abbiamo dato ai progetti per poter portare avanti e validare le loro idee di impresa”.I cinque progetti selezionati spaziano dalla tecnologia alla prevenzione: Armor sviluppa tutori ortopedici personalizzati; Neuro Tech Care punta sull’intelligenza artificiale per la salute del cervello; Endelia aiuta le donne con endometriosi e dolore pelvico cronico a orientarsi neipercorsi di cura.E ancora, Fil Rouge propone servizi di prevenzione relazionale per le coppie, mentre Nova Underwear realizza intimo innovativo dedicato alle donne operate di tumore al seno.L’intervento di Laura Sparavigna, Assessora all’innovazione, intelligenza artificiale e smart city del Comune di Firenze: “Firenze, una città che sa di cultura, tradizione, passato, di arte. Eppure dietro ogni opera artistica che ha reso Firenze così nota e famosa in tutto il mondo in realtà c’è un pensiero divergente, un’innovazione basata sulla voglia di costruire e soprattutto sulla voglia di innovare. Questo è stato l’approccio con cui i grandi fiorentini e fiorentine del passato si sono posti rispetto alle sfide dei loro contemporanei. La stessa voglia di cambiare, la stessa fame di futuro che i ragazzi e le ragazze di oggi hanno. Per le start-up, il MIP si mette in gioco, ed è come prendersi cura della comunità tenendo insieme generi e culture che hanno scelto il MIP”.Per le cinque realtà si apre ora un percorso di accompagnamento che proseguirà fino al Demo Day di maggio 2027. Formazione, tutoraggio, contatti con imprese e professionisti, spazi di coworking e contributi economici per trasformare le idee in vere imprese.L’obiettivo di Murate Idea Park è chiaro: portare l’innovazione nel campo della salute fuori dai laboratori e sempre più vicino ai bisogni concreti delle persone.