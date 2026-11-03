Midterm, spessore schede causa problemi in contea Westchester

Roma, 3 nov. (askanews) – Secondo quanto riferito dai media degli Stati Uniti, il problema tecnico per le elezioni di midterm riscontrato nelle macchine elettorali nella contea di Westchester, nello stato di New York, è dovuto al fatto che le schede cartacee sono “troppo spesse per essere accettate dalle macchine”.

Gli scanner utilizzati per lo scrutinio delle schede hanno iniziato a presentare problemi poco dopo l’apertura dei seggi, questa mattina.

In una nota, il Consiglio elettorale della contea di Westchester ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema e “garantire che le operazioni di voto proseguano con il minor numero possibile di disagi”, invitando gli elettori a rimanere in fila e a votare regolarmente.