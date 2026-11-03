Suzuki presenta le nuove GSX-10R e SV-7S

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato in anteprima mondiale a EICMA 2026, le nuove GSX-10R e SV-7S nel corso della conferenza stampa tenuta dal Presidente e Representative Director Toshihiro Suzuki, presso lo stand Suzuki, padiglione 6 del polo fieristico di Rho. Il pubblico, spiega una nota, potrà visitare lo stand Suzuki da giovedì 5 a domenica 8 novembre.

La nuova GSX-10R, sportiva e versatile, “combina prestazioni elevate e tecnologie avanzate in una moto capace di adattarsi con naturalezza sia all’uso stradale sia alla guida in pista”. Il suo motore quattro cilindri da 999 cm³ permette di sfruttarne appieno il potenziale in ogni situazione, dalle uscite del fine settimana alle sessioni in circuito. La GSX-10R è equipaggiata con un motore che eredita il DNA di numerosi successi nei campionati Superbike e nelle gare endurance, abbinato a una ciclistica di eccellenza, sospensioni raffinate e un pacchetto elettronico di ultima generazione. Il design, aggressivo e votato alle prestazioni è caratterizzato da soluzioni aerodinamiche ispirate direttamente al mondo delle corse, tra cui le “winglet” integrate nella carenatura. La gestione della potenza è studiata per offrire controllo, precisione e reattività in ogni fase della guida. Il propulsore introduce evoluzioni tecniche che ottimizzano il circuito di lubrificazione nelle fasi di avviamento e perfezionano la gestione della catena di distribuzione, contribuendo a rendere il funzionamento del motore più fluido e raffinato. La GSX-10R punta sulla fruibilità dell’erogazione e sulla facilità di gestione; la precisa risposta all’acceleratore e la qualità della distribuzione della potenza, consentono di sfruttare appieno l’alto potenziale del quattro cilindri.

Con la nuova SV-7S, Suzuki rinnova una delle formule più riconoscibili della propria tradizione motociclistica, raccogliendo l’eredità della celebre SV650. Il modello, apprezzato nel tempo per l’equilibrio tra prestazioni, accessibilità e piacere di guida, evolve attraverso l’introduzione di tecnologie elettroniche avanzate, una inedita connettività e un design rinnovato. La SV-7S è pensata per offrire una guida intuitiva e coinvolgente in molteplici contesti: dal traffico urbano ai trasferimenti lunghi, fino alle uscite dal carattere sportivo. Il concept “Facile da guidare, impossibile da dimenticare” esprime l’obiettivo del progetto: conservare il carattere autentico della famiglia SV, rendendolo più attuale e accessibile ai motociclisti di differenti livelli di esperienza. Il cuore della SV-7S è il bicilindrico a V di 90° da 645 cm³, raffreddato a liquido, che rappresenta uno degli elementi distintivi della tradizione motociclistica Suzuki. Il propulsore sviluppa una potenza massima di 73 CV (54 kW) a 8.500 giri/min e una coppia di 64 Nm a 6.800 giri/min. L’erogazione fluida e progressiva, accompagnata da una spinta pronta ai medi regimi, rende la moto adatta tanto all’utilizzo quotidiano quanto alle uscite più dinamiche.

L’architettura V-Twin, elemento caratterizzante della famiglia SV, assicura una risposta immediata al comando del gas e contribuisce a definire un’esperienza di guida riconoscibile che coniuga praticità e divertimento.

La SV-7S introduce il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che porta la dotazione elettronica della naked a un livello superiore, migliorando la gestione della potenza e la facilità di utilizzo.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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