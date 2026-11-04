Cinema, fine riprese per “É il pensiero che conta” di Neri Marcorè

Roma, 4 nov. (askanews) – Si sono concluse a Trento le riprese di “È il pensiero che conta”, film diretto da Neri Marcorè, che ne è anche protagonista nel ruolo di Franco Morandi. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Marcorè con Paola Mammini, Maurizio Careddu e Alessandro Rossi, su un’idea dello stesso Marcorè.

Nel cast figurano anche Ksenia Rappoport, Euridice Axen, Fausto Maria Sciarappa, Giampiero Iudica, Alex Cendron, Beatrice De Mei, Alvise Marascalchi, Gianluca De Angelis, Tommaso Cassissa, Marco Todisco, Claudio Castrogiovanni, Alberto Paradossi, Roberto Citran e Maurizio Micheli. Il film è una produzione Pepito Produzioni con Rai Cinema.

Girato a Trento e dintorni, è la storia di Franco Morandi (Marcorè) che ha fatto dell’immobilismo la sua zona di conforto. Evitando sistematicamente i conflitti, vive di rassicuranti abitudini: le partite a tennis, le amate canzoni di Drupi e l’ospitalità del caustico padre ottantenne, da cui si è rifugiato dopo la separazione dalla moglie Lucrezia (alla quale, per pura inerzia, nega ancora il divorzio).

Tutto procede in una placida bolla finché un guasto a un condizionatore non lo catapulta nel bel mezzo di una lezione universitaria di filosofia. Ascoltando per caso la magnetica professoressa Teresa Nowak parlare di felicità e consapevolezza, Franco ne resta folgorato. Inizia così a infiltrarsi di nascosto ai corsi e a divorare libri, risvegliandosi da un lungo torpore interiore. Questa improvvisa metamorfosi, però, sgretola rapidamente il suo vecchio mondo: il lavoro entra in crisi, gli amici si allontanano e si acuisce la frattura con la figlia Martina, giovane attivista finita a processo per una protesta. A quel punto, Franco dovrà decidere se tornare sui suoi passi o continuare ad avventurarsi nella scoperta di un nuovo sé, affrontando con coraggio e spirito libero le nuove sfide che la vita gli propone.