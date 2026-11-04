X
<
>

Leclerc, è nata la figlia Bianca: l’annuncio sui social

| 4 Novembre 2026 16:05 | 0 commenti

Leclerc, è nata la figlia Bianca: l’annuncio sui social

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Charles Leclerc è diventato papà. Oggi, mercoledì 4 novembre, il pilota della Ferrari ha annunciato la nascita della figlia Bianca, postando una foto dei piedini, con tanto di completo rosa, sul proprio profilo Instagram: “Bianca. 3.11.26”, ha scritto semplicemente Leclerc, aggiungendo un cuore bianco alla didascalia. 

Per non perdersi la nascita della primogenita e stare accanto alla moglie Alexandra Saint Mieux, con cui si è sposato negli scorsi mesi, Leclerc ha lasciato San Paolo per tornare momentaneamente a Montecarlo. 

Domenica 8 novembre è infatti in programma il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, il primo appuntamento del Mondiale dopo il trionfo di Andrea Kimi Antonelli, che in Messico si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA