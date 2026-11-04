Masters 1000 Parigi, Bellucci eliminato al secondo turno

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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Mattia Bellucci, fuori al secondo turno del “Rolex Paris Masters”, l’ultimo Masters 1000 della stagione da 6.309.095 euro, in corso sul duro indoor della Defense Arena di Parigi. Il bustocco, numero 66 Atp, dopo aver superato le qualificazioni e battuto il connazionale Lorenzo Sonego all’esordio, è stato battuto per 6-4 6-1 da Arthur Rinderknech (n.68 Atp). Il francese sfiderà agli ottavi Ben Shelton, terzo favorito del seeding.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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