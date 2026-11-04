Midterm, con governatore e le due camere ‘trifecta’ Dem in 5 Stati

Roma, 4 nov. (askanews) – I Democratici hanno ottenuto ieri il controllo totale di almeno cinque governi statali, conferendo al partito un livello di potere che, in alcune di queste realtà, non deteneva da anni. Secondo l’Associated Press, il partito ha conquistato la cosiddetta “trifecta” – cioè si è aggiudicato la carica di governatore ed entrambe le camere legislative -, in Michigan, Minnesota, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin.