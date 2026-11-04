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Midterm, repubblicano Donalds primo governatore nero della Florida

| 4 Novembre 2026 03:27 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 4 nov. (askanews) – Il repubblicano Byron Donalds è stato eletto governatore della Florida, battendo il democratico David Jolly, stando alla proiezione dell’Associated Press. Sarà il primo governatore nero dello Stato e succederà al collega di partito Ron DeSantis, giunto al termine del suo mandato.

La carica di governatore della Florida è in mano al Gop dal 1999. Grazie alle sue apparizioni su Fox News, Donalds si è fatto conoscere come un forte sostenitore del presidente Donald Trump, che lo ha appoggiato per subentrare a DeSantis.

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