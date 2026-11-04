Midterm, senatore dem Reed rieletto per il Rhode Island

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New York, 04 nov. (askanews) – Il senatore democratio Jack Reed vincerà la rielezione in Rhode Island, secondo le proiezioni del Decision Desk della CNN, assicurandosi un sesto mandato nella roccaforte democratica.
Il veterano senatore democratico e ex presidente della commissione Servizi Armati del Senato ha sconfitto il repubblicano Raymond McKay.
Ex senatore statale ed ex membro della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Reed è una figura della politica del Rhode Island dal 1985.
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