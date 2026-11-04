Midterm, “watch party” alla Casa Bianca con Trump

New York, 4 nov. (askanews) – Il presidente americano, Donald Trump, è pronto a ospitare una festa per seguire i risultati delle elezioni di metà mandato, un watch party, nella East Room della Casa Bianca.

Stando a un suo post su Truth Social, il leader Usa sta guardando Fox News, dicendo di non sopportare la voce di Jessica Tarlov, una strategist del partito democratico e l’unica presentatrice liberal su Fox News nel programma The Five. Per Trump è “stupida” e quindi lui ha detto: “Devo andare da qualche altra” emittente fino a quando lei ha finito di parlare.