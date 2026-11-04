Midtern, la dem Kathy Hochul rieletta governatrice NY

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New York, 04 nov. (askanews) – La governatrice democratica di New York, Kathy Hochul, è stata rieletta sconfiggendo lo sfidante repubblicano Bruce Blakeman, amministratore della Contea di Nassau. Così facendo Hochul eserciterà un secondo mandato completo di quattro anni.
La vittoria di Hochul è stata annunciata poco dopo la chiusura dei seggi alle 3 italiane, dall’Associated Press, mentre il sindaco Zohran Mamdani elogiava l’incumbent alla festa elettorale dei democratici di New York presso l’hotel Hilton a Midtown.
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