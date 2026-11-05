Jeep Compass 4XE, il test in Svezia su neve e ghiaccio

ROMA (ITALPRESS) – Nuova Jeep Compass 4xe approda ad Arjeplog, in Svezia, per misurarsi con le condizioni più estreme del Circolo Polare Artico. La Nuova Compass 4xe, completamente elettrica, a trazione integrale e pensata per affrontare ogni terreno, spiega una nota, “domina neve e superfici scivolose con totale disinvoltura e sicurezza”. Le stesse caratteristiche si rivelano fondamentali anche nella guida di tutti i giorni. Persino i percorsi più familiari possono diventare impegnativi in caso di pioggia intensa o su fondi stradali ghiacciati: la tecnologia 4xe gestisce in modo intelligente la distribuzione della coppia grazie a due motori elettrici distinti, bilanciati elettronicamente, che erogano 157 kW e 345 Nm sull’asse anteriore e 132 kW e 232 Nm su quello posteriore.

Inoltre, in modalità SNOW, il sistema Jeep Selec-Terrain adatta i parametri della trasmissione, la risposta dell’acceleratore e le impostazioni del sistema 4×4 per massimizzare l’aderenza e prevenire lo slittamento delle ruote.

Massima espressione tecnologica della gamma Compass, la nuova 4xe 100% elettrica assicura fino a 606 km di autonomia WLTP e un controllo sempre ottimale, qualunque siano le condizioni della strada. Un sofisticato sistema di gestione dei motori elettrici garantisce il controllo ottimale di accelerazione, decelerazione e ripartizione della coppia. Grazie alla capacità di monitorare e gestire in tempo reale lo slittamento delle ruote, adattare la coppia alle condizioni dinamiche di marcia e stabilizzare la trasmissione, il sistema opera in sinergia con ABS ed ESP per massimizzare aderenza, controllo e sicurezza, sia su strade insidiose sia sui percorsi off-road più impegnativi.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).