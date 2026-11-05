Midterm, Bonelli: volti nuovi? Ciò che conta è mobilitazione popolare

Roma, 5 nov. (askanews) – “Quei volti non erano tanto nuovi negli Stati Uniti d’America, sono volti cresciuti nella società americana, nelle battaglie della società americana. Quello che ha contato molto sono le grandi questioni della giustizia sociale, un carovita, la disoccupazione che è aumentata, la guerra a cui Trump ha portato gli Stati Uniti. Penso che la lezione che viene dalle Midterm è, e anche la lezione di Lula in Brasile, che c’è una mobilitazione popolare che può spingere e oltrepassare, cancellare ogni algoritmo delle piattaforme social”: così Angelo Bonelli, co-leader di AVS, a margine della seconda edizione dell’Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.”Noi dobbiamo batterci per maggiore giustizia sociale, giustizia ambientale, batterci contro questa guerra e il folle riarmo deciso da Giorgia Meloni che sta condannando l’Italia a spendere 500 miliardi di euro aggiuntivi da qui al 2035″, ha sottolineato Bonelli.