Sud, Mattarella: chi ci nasce deve poter scegliere restarci e tornarci

Napoli, 5 nov. (askanews) – “Come dicono i quattro verbi della Fondazione con il Sud, così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove e possa allora aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione. E questa è una chiave di sviluppo dell’intero Paese, interesse nazionale dell’Italia e quanti lavorano a questo scopo svolgono un compito prezioso nella vita della nostra comunità nazionale”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo saluto a Napoli alla manifestazione per celebrare i venti anni della Fondazione con il Sud.