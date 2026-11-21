COMO (ITALPRESS) – Il Como rialza subito la testa dopo la sconfitta contro l’Inter. I ragazzi di Cesc Fabregas superano 2-0 il Cagliari nel match del Sinigaglia: decidono i gol di Ramon e Da Cunha. La formazione ospite prova a farsi vedere subito nell’area avversaria con un insidioso cross di Grandu per Mendy, che però è in fuorigioco. Al 13′ i biancoblu si ritagliano la loro prima occasione con una conclusione a giro di Kaiki, che però termina sul fondo. Al 21′ sale in cattedra Daniel Maldini che, dopo una bella iniziativa individuale, calcia verso la porta sfiorando il vantaggio. Il Cagliari fallisce una buona chance, mentre il Como non perdona: al 24′ i padroni di casa si portano sull’1-0 grazie ad un gol di Jacobo Ramon. Il difensore sfrutta il perfetto cross dalla destra di Couto e di testa infila la sfera alle spalle di Caprile. La reazione dei sardi non si fa attendere tant’è che al 34′, dopo una conclusione alta di Fazzini, Mendy si divora il pareggio: in questo caso è provvidenziale l’intervento di un monumentale Ramon. Al termine di 1′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 1-0. In apertura di ripresa il Cagliari si rende pericoloso con un mancino di Romano, ma sulla sua strada trova ancora l’onnipresente Ramon, che si rifugia in corner.

Fabio Pisacane perde Adopo per infortunio e al suo posto manda in campo Rodriguez. Il Como, dal suo canto, si conferma estremamente cinico e al 56′ trova la rete del raddoppio con Lucas Da Cunha: ennesimo traversone dalla destra di Couto e colpo di testa vincente del capitano biancoblu. Forti del doppio vantaggio, i padroni di casa cercano di amministrare la partita e di colpire in contropiede, senza però riuscire ad incidere. All’82’ i lombardi vanno vicini al tris con un tiro angolato del neo-entrato Lahdo, su cui Caprile è bravo a distendersi per mandare in corner. La squadra di Fabregas, dopo una clamorosa traversa colpita da Douvikas in pieno recupero, porta a casa il successo per 2-0, il settimo nelle ultime otto; quinto ko nelle ultime sei per i rossoblù. In virtù di questo successo il Como sale a 26 punti in classifica, mentre il Cagliari resta a quota 16.

IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Couto 7, Ramon 7.5, Kempf 6, Kaiki 6.5; Milla 6 (12’st Perrone 6), Ricci 6 (28’st Lahdo 6); Liberali 5.5 (12’st Nico Paz 6), Baturina 6 (43’st Valle sv), Da Cunha 7 (28’st Smolcic 6); Douvikas 6. In panchina: Vigorito, Sanchez, Dossena, Goldaniga, Papaccioli, Fustini, Chalobah. Allenatore: Fabregas 6.5.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6; Zé Pedro 5.5, Deiola 6 (34’st Massolin sv), Kofler 5.5; Grandu 6.5 (20’st Trepy 5.5), Adopo 6 (5’st Rodriguez 6), Romano 6, Fazzini 5.5, Obert 6; Maldini 5.5 (34’st Fadera sv); Mendy 5 (1’st Nzola 5.5). In panchina: Sherri, Radunovic, Idrissi, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Aurelio, Sugawara, Sulev, Sugamele. Allenatore: Pisacane 5.5.

ARBITRO: Calzavara di Varese 6.

RETI: 24’pt Ramon, 11’st Da Cunha.

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 3-3. Recupero: 1′, 4′.

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