(Adnkronos) – Non solo l’intelligenza artificiale, che ha cambiato le regole del gioco: l’innovazione tecnologica si muove oggi a una velocità superiore rispetto al passato e impone a chi deve prendere decisioni, nel pubblico e nel privato, di aggiornare continuamente riferimenti e strategie. Cambiano i tempi e gli strumenti, e con loro le competenze richieste, ma resta la necessità di governare il cambiamento. È da questa prospettiva che giovedì 26 novembre, a partire dalle ore 9.30, Adnkronos organizzerà la quarta edizione del format Adnkronos Q&A dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo “Digitale, la trasformazione accelera” al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma.

L’evento, aperto dal direttore di Adnkronos Davide Desario, metterà al centro il punto di vista di chi la trasformazione digitale la vive ogni giorno con “La percezione degli utenti”, approfondimento a cura di Adnkronos che offrirà spunti su come i cittadini guardano all’innovazione tecnologica e alla velocità con cui sta cambiando. Alla base c’è la rilevazione sull’utenza Adnkronos, condotta su circa 4.800 persone attraverso sito e canali social, che alimenterà il confronto con gli ospiti istituzionali e con i protagonisti dei tre panel. Sei domande per capire quanta intelligenza artificiale gli utenti avvertono già nella propria giornata, quanto la usano davvero, se si sentono informati e se ritengono necessarie delle regole, fino al tema che più divide: il timore per il proprio posto di lavoro. Rispetto alla precedente rilevazione, alcune opinioni si sono spostate in modo sensibile, altre restano sorprendentemente salde.

Il confronto istituzionale si aprirà con l’esposizione de “La strategia del governo: l’informazione”, di cui parlerà Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria e all’informazione. La sessione “Trasformazione digitale, dallo sviluppo alla sicurezza” prevede l’intervento di Nunzia Ciardi, vicedirettore generale Acn; Mario Nobile, direttore generale Agid; Luca Rigoni, responsabile Relazioni Istituzionali Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Carlo Corazza, direttore Ufficio Parlamento Europeo in Italia. I lavori saranno moderati dai vicedirettori di Adnkronos Fabio Insenga e Giorgio Rutelli e si articoleranno in tre panel, nei quali si confronteranno i principali stakeholder coinvolti: associazioni di rappresentanza, aziende, università ed esperti di settore.

1. Nuove frontiere, dove sta andando l’innovazione – Si parlerà delle sfide che stanno riscrivendo le regole del business, dalla scalabilità delle infrastrutture cloud alla democratizzazione dell’AI generativa, con uno sguardo alle infrastrutture di oggi e a quelle di domani. Ne discuteranno: Flavio Arzarello, Senior Public Policy Manager Meta in Italia; Valerio Morfino, Italy Enterprise Data & Intelligence Offering Lead and Italy AI Hub Lead, DXC Technology Italia; Francesco Salzano, Head of Business Transformation & Innovation Sace; Jacopo Cosso, Head of Data Center Gruppo A2A; Letizia Pizzi, direttore generale Anitec-Assinform; Barbara Quacquarelli, Università Milano Bicocca, Alessandra Romanò, Product & Marketing Director Sevendata.

2. Competenze, formare i talenti per la transizione digitale – Se le regole del gioco cambiano, devono cambiare anche i giocatori: il confronto sarà dedicato a come aggiornare la formazione e la cultura aziendale per non restare indietro, mettendo al centro il fattore umano come motore della trasformazione. Ne discuteranno: Elisabetta Scala, vicepresidente Moige; Maurizio Carmignani, Head of Presales Team ASC27; Andrea Cafà, presidente Fonarcom e presidente UniEtic; Marco Morbidelli, ceo Angelini Academy; Dario Caruso, Deputy Chief Technology Officer Deas; Ester Dini, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro oltre a un rappresentante di SINch.

3. Dati e AI, le applicazioni di una rivoluzione – La trasformazione in atto consente di cambiare i processi, accorciare i tempi di lavorazione e migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili. Il panel guarderà alle applicazioni concrete: non solo automazione, ma una nuova architettura aziendale e nuovi servizi per le persone. Ne discuteranno: Marco Casini, segretario generale Aubac; Flavia Sciannandrone, Head of Ict Simest; Angelo Deiana, presidente Confassociazioni; Manuela Cacciamani, ad Cinecittà; Salvatore Santangelo, dirigente vicario del Direttore Comunicazione Inps; Massimo Barsotti, Cmo/Cpo Eidosmedia; oltre a un rappresentante di Infocamere. A seguire, Francesca Rossi, Global Leader per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale di Ibm, terrà una relazione sul tema “Ricerca e Intelligenza artificiale”. In chiusura, l’intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al digitale Alessio Butti sulla strategia del Governo. Adnkronos Q&A è il format di approfondimento di Adnkronos dedicato ai grandi temi di interesse per il Paese. Gli appuntamenti rappresentano uno spazio di confronto tra istituzioni, mondo economico, imprese ed esperti, con dati, analisi e testimonianze per approfondire le trasformazioni in corso e mettere a confronto prospettive e strategie.