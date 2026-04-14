I detriti del razzo cinese Kinetika 2 illuminano l’alba della Basilicata

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Scie luminose hanno attraversato il buio prima dell’aurora: video, foto, ipotesi di ogni tipo. La spiegazione: era uno stadio del razzo cinese Kinetika 2 che bruciava in atmosfera

Una sequenza di luci ardenti, disposte con una precisione quasi innaturale, ha inciso l’alba di ieri, lunedì 13 aprile 2026, nei cieli della Basilicata come un segno venuto da altrove, spezzando la quiete delle ore antelucane. Non un lampo, non una fugace meteora, ma una lenta teoria di frammenti luminosi che per lunghi secondi ha attraversato l’oscurità residua, imponendosi allo sguardo con una solennità quasi irreale.

SCIE LUMINOSE NEI CIELI, ERANO I DETRITI DEL RAZZO KINETIKA 2



Poco dopo le 5, da Matera a Potenza, dal Vulture al Pollino, decine di testimoni hanno assistito allo stesso spettacolo, ciascuno colto di sorpresa in un momento di silenziosa quotidianità. C’era chi si preparava alla giornata, chi rientrava, chi semplicemente si trovava affacciato a una finestra: tutti, per un istante, accomunati dalla medesima vertigine. Quelle luci, tra il bianco e il giallo incandescente, non cadevano disordinatamente, ma avanzavano in formazione, come se obbedissero a una regia invisibile.

TRA FOTO SEGNALAZIONI E VIDEO



Le segnalazioni si sono susseguite rapide, accompagnate da video e fotografie che hanno iniziato a circolare già nelle prime ore del mattino. E con esse, inevitabili, le ipotesi: fenomeni astronomici, rientri misteriosi, suggestioni che affondano in un immaginario antico e mai del tutto sopito. Perché quando il cielo si comporta in modo inatteso, l’uomo torna istintivamente a interrogarsi, sospeso tra spiegazione e incanto.

Ma c’era anche un’inquietudine più contingente, legata ai venti di guerra che si percepiscono nel mondo.

DALLA PAURA ALLA RISPOSTA NEI CONFINI DELLA SCIENZA



La risposta, giunta nel corso della giornata, ha riportato il fenomeno entro i confini della scienza, senza tuttavia privarlo del suo fascino. A solcare i cieli del Sud Italia è stato il rientro nell’atmosfera del secondo stadio del razzo cinese Kinetika 2, lanciato lo scorso 30 marzo dalla base di Jiuquan per portare in orbita un veicolo cargo sperimentale e alcuni satelliti. Dopo aver completato il proprio ciclo, il segmento è tornato verso la Terra, incontrando gli strati più densi dell’atmosfera. Lì, nel contatto violento con l’aria, la struttura ha iniziato a disgregarsi, surriscaldandosi fino a trasformarsi in una costellazione effimera di frammenti incandescenti.

KINETIKA 2, IL RAZZO CINESE



Una scia ordinata, quasi coreografica, che tradisce l’origine artificiale del fenomeno. Un evento non eccezionale per gli esperti, ma sufficientemente raro da apparire, agli occhi di chi lo osserva, come qualcosa di straordinario. Nessun pericolo per la popolazione: i detriti si sono consumati prima di raggiungere il suolo. Ma resta, intatta, l’impressione lasciata da quell’alba diversa, in cui il cielo ha smesso per qualche minuto di essere familiare. In quelle luci che avanzavano lente sopra i paesi lucani, c’era qualcosa che sfuggiva alla sola spiegazione tecnica: una traccia, fugace ma intensa, di quanto lo spazio che circonda la Terra sia ormai attraversato, abitato, trasformato. E così, mentre il fenomeno si dissolve nella sua interpretazione scientifica, permane nella memoria collettiva come un’apparizione. Un frammento di infinito caduto, per pochi istanti, dentro lo sguardo di chi era lì a osservare. Un enigma chiarito, ma non per questo meno suggestivo.