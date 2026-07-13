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Estate record per i borghi lucani. Basilicata seconda per crescita occupazione nelle strutture ricettive delle aree interne. Turisti in fuga dal caos delle città d’arte e dal rincaro dei voli aerei commerciali.

Nell’estate 2026 la Basilicata conquista la medaglia d’argento nazionale per incremento dei flussi turistici nei piccoli borghi storici. La spinta della regione consolida il riscatto economico delle aree interne e lucane. Il turismo nei borghi non è più una parentesi passeggera o una deviazione occasionale, ma una solida realtà economica e culturale che riscrive la geografia dei flussi nazionali. L’estate 2026 segna il definitivo trionfo del turismo diffuso e vede la Basilicata recitare un ruolo da protagonista assoluta a livello nazionale. Secondo l’ultimo report pubblicato dalla piattaforma Ruralis – realtà specializzata nella gestione e promozione delle strutture ricettive nei piccoli comuni italiani – la Basilicata si posiziona infatti al secondo posto in Italia per crescita del tasso di occupazione delle strutture ricettive, superata soltanto dal vicino Molise e staccando destinazioni storicamente consolidate come la Sicilia, l’Emilia-Romagna e l’Abruzzo.

L’indagine, condotta in modo capillare su un campione di oltre 7.300 prenotazioni estive, evidenzia una metamorfosi radicale nelle abitudini dei viaggiatori. A livello complessivo, la durata media del soggiorno estivo all’interno dei borghi storici ha registrato una crescita straordinaria del 46%, balzando dai 2,35 giorni della scorsa stagione agli attuali 3,44 giorni. Questo incremento temporale si riflette in modo diretto e proporzionale sulla redditività delle strutture: la spesa media per singola prenotazione è letteralmente decollata, segnando un aumento del 74% e passando da 269 euro a ben 469 euro.

BORGHI LUCANI: LE PAROLE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO NICOLAS VERDEROSA E L’ANALISI SUL TURISMO DI PROSSIMITÀ

A delineare i contorni storici di questo exploit è Nicolas Verderosa, amministratore delegato di Ruralis: «Oggi chi sceglie un borgo non lo fa più per una semplice toccata e fuga domenicale. I turisti decidono di restare per più giorni, scelgono strutture ricettive di qualità più alta e lasciano un valore economico concreto e tangibile sul posto visitato». I fattori contingenti che alimentano la corsa verso l’entroterra lucano e il Mezzogiorno d’Italia si legano alle dinamiche del mercato dei trasporti e alla ricerca di un benessere alternativo.

Le prenotazioni sotto data e la forte incertezza legata alle tratte aeree, strette tra tariffe in costante rialzo e rotte commerciali ridotte, stanno spingendo molti passeggeri a convertire i grandi viaggi in itinerari di prossimità. «Il turismo di prossimità è diventato una scelta consapevole di chi cerca tempo, spazio e un’esperienza radicalmente diversa dal solito», sottolinea Verderosa nel report aziendale. Per i borghi della Basilicata, questo cambio di paradigma rappresenta una boccata d’ossigeno vitale.

I BENEFICI ECONOMICI SUL TESSUTO LOCALE E IL CONTRATO AL DECLINO DEMOGRAFICO DELL’APPENNINO

L’allungamento dei soggiorni innesca un circolo virtuoso che rigenera il tessuto microeconomico locale, con benefici che si estendono ben oltre i confini del comparto prettamente alberghiero o extralberghiero. Un ospite che si ferma tre o quattro notti consuma i pasti nelle trattorie del paese, acquista prodotti enogastronomici dai piccoli produttori agricoli e riempie i bar la sera. C’è poi un cruciale impatto sul fronte patrimoniale e sociale, che agisce da argine contro il declino demografico dell’Appennino: una casa che torna a riempirsi stabilmente per l’estate è una struttura che viene curata, mantenuta e recuperata dai proprietari, salvando dall’abbandono i centri storici lucani. La Basilicata, forte di questo secondo posto, dimostra che la bellezza autentica delle aree interne è la vera miniera d’oro per l’economia del Sud.